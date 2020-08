Treno deragliato a Stonehaven: situazione gravissima in Scozia

Situazione gravissima in Scozia, l’annuncio del primo ministro, Nicola Sturgeon: treno deragliato a Stonehaven.

Un gravissimo deragliamento di un treno è avvenuto vicino a Stonehaven, nell’Aberdeenshire. Testimoni raccontano di fumo che esce dai binari e che probabilmente ci sarebbe stato l’incendio di un motore. Si parla anche di diverse persone gravemente ferite, ma il bilancio è assolutamente provvisorio.

Quattro carrozze passeggeri sono uscite dai binari a Carmont, appena a sud di Stonehaven, mentre un treno Scotrail HST viaggiava da Aberdeen a Glasgow Queen Street. Secondo quanto riferito, circa 30 veicoli di emergenza, inclusa un’aeroambulanza, sono già sul posto, e altri continuano ad arrivare.

Stonehaven: treno deragliato, qual è la situazione

Su Twitter, un reporter televisivo ha postato le prime immagini del fuoco e fumo che emergono dalla zona in cui è avvenuto il deragliamento del treno. Descrivendo l’incidente come “estremamente grave”, il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha confermato quanto avvenuto e sottolineato che al momento non sarebbe possibile fare un bilancio del deragliamento.

“Questo è un incidente estremamente grave. Ho ricevuto un rapporto iniziale da Network Rail e dai servizi di emergenza e sono tenuto aggiornato. Tutti i miei pensieri sono con le persone coinvolte”, sono state le parole della Sturgeon. A lei si unisce il premier inglese Boris Johnson: “Sono rattristato nell’apprendere del gravissimo incidente nell’Aberdeenshire e il mio pensiero va a tutte le persone colpite dalla tragedia. I miei ringraziamenti ai servizi di emergenza sul posto”. Nella zona, soprattutto stanotte sono avvenuti gravi eventi atmosferici come temporali e nubifragi.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020