Tragedia a Cuneo: auto esce fuori strada, 5 vittime di cui 4 minorenni

La vita di cinque giovanissimi si è spenta ieri notte in una strada montana: un’auto è uscita di strada per cause in via di accertamento.

I carabinieri stanno investigando su un incidente stradale occorso ieri notte in provincia di Cuneo che è costato la vita a cinque ragazzi. Secondo quanto emerso, questi si trovavano a bordo di un Land Rover Defender guidato da un 24 enne e stavano percorrendo la strada che porta a Monte Crocette. Giunti all’altezza del Rifugio Maraman, in località Castelmagno (Alpi Cozie, alta Valle Grana), il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.

L’urto del mezzo è stato talmente violento che tutti i ragazzi che erano all’interno (4 giovanissimi di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni) sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Sul luogo del sinistro sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 ed i Carabinieri. Dopo il recupero dei corpi, i paramedici hanno cercato di salvare la vita ai ragazzi coinvolti nell’incidente, ma ogni tentativo si è rivelato vano e sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Auto esce fuori strada: 5 vittime e 4 feriti

🔴 Tragica notizia da Castelmagno (CN), dove poco dopo la mezzanotte 5 ragazzi hanno perso la vita precipitando con il fuoristrada in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta. Altri 4 sono stati soccorsi dai #vigilidelfuoco e affidati alle cure mediche #12agosto pic.twitter.com/ZJHhbNwBbI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 12, 2020

All’interno del veicolo c’era altri quattro passeggeri che sono stati soccorsi e portati in ospedale. Due di loro versano in gravi condizioni e c’è il rischio che non sopravvivano dopo il ricovero in ospedale. I Carabinieri giunti sul luogo del tragico incidente hanno esaminato la scena ed effettuato i rilevamenti al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si pensa che le giovani vittime si trovassero nella Valle del Grana in villeggiatura con le famiglie e pare che alcuni dei genitori siano giunti sul luogo del tragico incidente durante le operazioni di soccorso.