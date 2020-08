Curioso di capire chi lo aveva svegliato alle 2 di notte, il proprietario di casa ha controllato le registrazioni ed ha scoperto qualcosa di inquietante.

Non c’è cosa peggiore di quando riesci a prendere sonno e qualcuno o qualcosa ti sveglia all’improvviso, specie se non si tratta di qualcosa d’importante. Non è raro che a svegliarvi possa essere un buontempone. Se la vostra abitazione si trova nel luogo di maggiore afflusso notturno, ad esempio, può capitare che qualche ragazzino annoiato si diletti a suonare al citofono per arrecare disturbo al prossimo.

Se siete sfortunati, o non state simpatici a qualcuno, potrebbe addirittura capitarvi che qualcuno decida di appiccicare del nastro isolante sui citofoni. In quel caso non potreste fare a meno di alzarvi e staccare lo scotch se avete voglia di tornare a letto. Il fastidio arrecato da una simile circostanza è notevole ed è quanto successo ad un uomo in Australia qualche giorno fa.

Lo svegliano alle 2 di notte, il proprietario scopre il colpevole il giorno dopo

Probabilmente il proprietario di un’abitazione in Australia ha pensato che a svegliarlo nel cuore della notte fosse stato proprio un ragazzino. Alzatosi dal letto per controllare dallo spioncino, infatti, l’uomo non aveva visto nessuno. Il giorno seguente, dunque, ha deciso di controllare le registrazioni delle telecamere di sicurezza per scoprire il colpevole. Inizialmente non si vedeva nulla, poi ad un tratto nota una zampa pelosa che copre parte dell’obbiettivo, quindi ne seguono altre ed alla fine anche il gigantesco corpo di un ragno appare in primissimo piano.

Divertito dalla scoperta il proprietario di casa ha deciso di pubblicare il video su una pagina Reddit in cui si postano le cose che possono capitare solo in Australia. Ironicamente a commento del video scrive: “Un vecchio amico ha bussato alla porta alle due del mattino”. C’è chi nel vedere le immagini si inquieta e scrive: “E’ giunto il momento di fare le valigie”. Per la maggior parte, però, sono utenti divertiti dalla battuta dell’uomo che ironizzano: “Voleva passare un po’ di tempo insieme”, scrive uno; “Fallo entrare prima che prenda freddo”, aggiunge un altro.