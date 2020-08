Ragazzo morto | fa il bagno con gli amici | schiacciato da un masso

Un ragazzo morto mentre era in compagnia degli amici. Stava passando una giornata di divertimento quando è avvenuta una tragedia improvvisa.

Si chiamava Alessio Bortoluzzi ed aveva solamente 15 anni il ragazzo morto in circostanze tanto drammatiche quanto assurde. Il decesso risale alla giornata di ieri a Santa Giustina, in provincia di Belluno.

L’adolescente si trovava con degli amici lungo un tratto del fiume Piave quando un enorme masso si è staccato da una attigua parete rocciosa. Ed il grosso detrito ha schiacciato Alessio non lasciandogli scampo. La roccia era parte integrante di una scogliera di rinforzo posta come argine al corso d’acqua. La morte di Alessio è sopraggiunta pochi minuti dopo. Intanto sono scattati i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare un argano per sollevare il macigno e liberare il giovane. Ci sono voluti però diversi minuti. E l’ambulanza che pure ha raggiunto il luogo della tragedia in pochi minuti ha portato del personale medico specializzato, che però non è riuscito ad evitare il peggio.

Ragazzo morto, Alessio schiacciato da un masso che si è staccato all’improvviso

Il tragitto verso l’ospedale, compiuto in eliambulanza, non è servito a niente. Alessio è morto durante il trasferimento urgente allo scopo di accoglierlo in codice rosso per un ricovero immediato. Il giovane avrebbe festeggiato il compleanno poco dopo Ferragosto. Su questo tremendo avvenimento indagano ora i carabinieri di stanza a Feltre, che intendono capire se possano esserci eventuali responsabilità per l’incidente che è costato la vita al ragazzo.

