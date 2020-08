Il Principe di Bel Air torna con un reboot sul grande schermo

La storica serie che ha dato il via alla carriera cinematografica di Will Smith, Il Principe di Bel Air, torna con un reboot al Cinema.

Se siete nati tra la fine degli anni ’80 e gli inizi dei ’90, la serie tv americana ‘Il Principe di Bel Air’ ha segnato per voi parte dell’infanzia. Dopo il successo dei ‘Robinson’, al centro di questa serie veniva messa un’altra famiglia afroamericana, ma il focus veniva ribaltato: se nella serie classica l’assoluto protagonista era il padre, in questa era tutto incentrato sul giovane Willy, ragazzo proveniente dai sobborghi malfamati che entrava a contatto con la realtà elitaria di Bel Air.

La serie ha segnato la nascita di una star di prima grandezza. Il protagonista infatti era un giovanissimo Will Smith, giovane rapper e attore sulla cresta dell’onda. Il Principe di Bel Air era del genere ‘Comedy‘ e basava la propria comicità su situazioni e personaggi stereotipati, ma anche dal contrasto tra la borghesia di Los Angeles e l’attitudine underground di Willy. Tuttavia ogni puntata cercava di dare uno spunto di riflessione sulle contraddizioni della società americana.

Il Principe di Bel Air torna e diventa un film



A distanza di oltre 20 anni dalla fine della serie, giunge la notizia che molti fan accolgono con felicità: ad Hollywood stanno preparando un reboot. A differenza di quanto successo per altre serie cult degli anni ’90 (Beverly Hills 90210, per citarne una), in questo caso, però, non verrà proposta una nuova serie, bensì un film. Secondo quanto rivelato sulla pagina Instagram di ‘People’, il regista che se ne occupa è un grande fan della serie e sta lavorando gomito a gomito con Will Smith.

L’intenzione del regista è quella di accentuare ed evidenziare la critica sociale soft che già caratterizzava la serie negli anni ’90: “Morgan Cooper sta facendo squadra con la star de ‘Il Principe di Bel Air‘ Will Smith per re-immaginare lo show in un film dei giorni nostri che esplora problematiche serie come la brutalità della polizia, la criminalità delle gang e l’ingiustizia sociale”.