Morto il parrucchiere di Beauty and Fashion, lascia moglie e due figli

Dramma nel salone di Parrucchiere Beauty and Fashion, il titolare dell’esercizio è stato trovato morto dal collega.

La settimana per il parrucchiere del salone Beauty and Fashion di Padova sembrava iniziata nel migliore dei modi. L’uomo, infatti, aveva postato lo scorso lunedì una foto in compagnia della moglie Cinzia e dei due adorati figli. Tutti apparivano sorridenti nello scatto e lo stesso commento di Rinaldi lasciava supporre che quella giornata fosse stata estremamente positiva, visto che scriveva “Giornata Relax”.

A sole 24 ore di distanza da quel post e da quella giornata di relax in famiglia, la vita del parrucchiere si è spenta. A trovare il corpo è stato il collega del salone Beauty and Fashion. L’uomo si era recato in bagno prima di iniziare la giornata lavorativa e lo ha trovato privo di vita sul pavimento. Immediata la richiesta di soccorsi, nella speranza di poterlo salvare, ma i paramedici giunti sul luogo non hanno potuto fare nulla per salvarlo e ne hanno dichiarato il decesso.

Morto parrucchiere Rinaldi, lascia moglie e due figli

La notizia della tragica morte di Rinaldi è stata data dal ‘Mattino di Padova’. Al momento non è chiaro cosa possa aver causato la morte dell’uomo, ma probabilmente maggiori informazioni giungeranno nelle prossime ore. A piangere la scomparsa sono la moglie Cinzia ed i due figli, a cui era molto legato. In queste ore sono stati molteplici i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Al momento la famiglia non ha comunicato quando si terranno i funerali.