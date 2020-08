Una disastrosa frana in Valtellina causa una tremenda tragedia, con un’auto travolta da tonnellate di detriti. Finisce in dramma.

Una frana in Valtellina ha causato la mote di tre persone. Si tratta degli occupanti di una auto, travolta di colpo da una enorme massa di detriti che l’ha fatta finire in un torrente vicino.

A causare il rovinoso smottamento sono state le avverse condizioni climatiche di oggi, con un temporale che ha imperversato nella giornata del 12 agosto 2020. Le vittime sono due adulti ed una bambina, presumibilmente tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. In quella vettura travolta dalla frana in Valtellina c’era anche un bambino di 5 anni, che è riuscito a salvarsi anche se ora versa in codice rosso in ospedale.

Frana Valtellina, nell’auto travolta si salva un bambino ma ora è gravissimo

Il suo ricovero è accaduto attraverso un trasferimento in eliambulanza che dalla località di Chiareggio, in provincia di Sondrio, lo ha condotto d’urgenza all’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’ di Bergamo. Non si sa se ci siano altre persone travolte dalla frana o meno. La tragedia è avvenuta di colpo e ha richiesto l’intervento urgente del personale del 118, giunto sia da Sondrio che da Como. Inoltre sono arrivati anche i carabinieri ed i Vigili del Fuoco di stanza a Sondro ed il soccorso alpino di base a Morbegno.

