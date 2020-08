Diletta Leotta | alta temperatura con indosso solo una camicia | FOTO

Strepitosa Diletta Leotta, uno dei suoi ultimi scatti fa fermare il mondo intero. La siciliana si fa vedere con le gambe in bella mostra.

Sono “lente mattinate estive” quelle di questo periodo per Diletta Leotta. La bellissima conduttrice televisiva dei programmi sportivi di DAZN è attualmente in vacanza nella sua Catania. Dopo la fine del campionato è iniziato un bel mese di riposo anche per lei, in attesa di ritornare poi in redazione a Milano per la ripresa della nuova stagione. Che inizierà relativamente presto, il prossimo 18 settembre. Intanto Diletta si toglie i vestiti per indossare il costume da bagno e regalare ai suoi tantissimi followers degli scatti che contribuiscono ad innalzare la temperatura di questo agosto di fuoco.

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏻‍♀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Ago 2020 alle ore 3:41 PDT

Diletta Leotta, un paio di gambe che calamita gli sguardi

Le sue gambe, che contribuiscono a riempire la scena con la loro sinuosità, fanno gioire gli ammiratori. La telegiornalista sta ricevendo migliaia e migliaia di ‘mi piace’ e di commenti pieni di entusiasmo dai suoi ammiratori. Ormai ogni cosa faccia su Instagram si trasforma automaticamente in un successo straordinario. Ed in italia a livello social nessuna è come lei, se si eccettua forse Belen Rodriguez. La Leotta è diventata una vera e proprio potenza a livello mediatico e sa sempre come fare per coltivare al meglio la propria immagine.

Visualizza questo post su Instagram Bruciata dal sole ☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 8 Ago 2020 alle ore 3:32 PDT

