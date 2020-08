Coronavirus: positivo un calciatore del Barcellona – VIDEO

Emergono nuovi casi di Coronavirus nel calcio: positivo un calciatore del Barcellona, ma nessun rischio Champions League.

Il Barcellona ha annunciato oggi che uno dei nove calciatori tesserati con la squadra, ma che si stanno già preparando per la prossima stagione e non giocheranno la fase finale della Champions League, è risultato positivo al Coronavirus.

Sintetica e risoluta la nota del Barcellona: “Il calciatore è asintomatico, in buona salute ed è in isolamento a casa sua”. Stando dunque a quanto si apprende, il contagio non metterebbe a repentaglio la fase finale di Champions League, che si apre peraltro stasera con la sfida tra Atalanta e PSG.

Questi i nomi dei nove giocatori che si stanno allenando in disparte: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Alena, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets. Tra uno di questi c’è dunque il positivo al Coronavirus, mentre dalla Spagna arriva la notizia di una nuova serie di contagi nel calcio, in particolare otto giocatori. Di questi, 2 nel Celta Vigo e 6 nell’Athletic Bilbao.