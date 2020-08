Fino a quando si può richiedere il Bonus Vacanze 2002? Quando scade?

Se siete tra coloro che ancora non sono partite per le ferie probabilmente vi starete chiedendo quando scade il Bonus Vacanze 2020 richiedibile tramite l’app IO della pubblica amministrazione.

L’incentivo economico voluto dal Governo per dare una nuova sferzata positiva al comparto turistico è attivo dal 1° luglio 2020, ma non tutti gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza lo hanno sfruttato nelle strutture aderenti.

Qual è la scadenza entro cui richiedere il Bonus Vacanze 2020?

Fino a quando si può richiedere il bonus vacanze 2020 allora? Sappiate che avete ancora un bel po’ di tempo perché non è legato a doppio file alle ferie estive.

Il Bonus si può richiedere ed è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Si può quindi sfruttare per partire per le vacanze non solamente nei mesi di agosto e settembre, ma anche per un viaggio – ovviamente in Italia – in autunno e inverno.

Il tutto sperando chiaramente che l’indice dei contagi non sia di nuovo alto. Un timore legittimo visto che in questi ultimi giorni purtroppo l’Italia sta registrando un aumento dei casi per via di turisti che stanno rientrando nelle regioni e nei comuni di residenza dopo una vacanza all’estero.

Qual è l’ISEE necessario per richiedere il Bonus Vacanze?

Ricordate poi che per richiedere il Bonus Vacanze 2020 che scade il 31 dicembre, lo ricordiamo, bisogna prima scaricare l’app IO sul proprio store e poi effettuare una ricerca sulle strutture aderenti, ad esempio in Sicilia o in Puglia o ovunque abbiate deciso di recarvi.

Una volta eseguito questo passo potrete controllare di avere tutte le carte in regola. Infatti per aver diritto al Bonus bisogna rientrare in determinate categorie. L’ISEE ad esempio non deve superare i 40mila euro a famiglia. Per controllarlo potete fare una simulazione sul sito dell’INPS.

