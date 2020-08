Atalanta, il ritorno a sorpresa di Josip Ilicic: “Forza!” – FOTO

Il ritorno a sorpresa di Josip Ilicic, che torna a postare su Instagram e incita l’Atalanta: “Forza!”.

Molto ha fatto discutere l’assenza forzata di Josip Ilicic, centrocampista offensivo dell’Atalanta, in questo finale di stagione. L’ultima sua apparizione in campo risale a un mese fa: giocò infatti contro la Juventus l’11 luglio all’Allianz Stadium, poi chiese un permesso per tornare in Slovenia.

In quel momento, l’Atalanta era a meno sei dalla Juventus e poteva ancora aver bisogno del suo talentuoso calciatore, magari per un finale di campionato con sorpresa. Invece, ha perso anche la seconda piazza del torneo, appannaggio dell’Inter che l’ha sconfitta per due a zero nell’ultima uscita stagionale.

Come sta Ilicic, il ritorno social del campione dell’Atalanta

Ma che fine ha fatto Josip Ilicic in queste settimane? Stando a quanto si apprende, avrebbe dei seri problemi personali e l’Atalanta l’avrebbe fatto rientrare in patria per risolverli. Antonio Percassi, presidente atalantino, poco prima della partenza per Lisbona, dove la squadra affronterà nei quarti della Champions League il Psg, ha spiegato: “Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l’inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo”.

Oggi, a conferma che non vi è alcuna rottura tra società e giocatore, arriva il clamoroso ritorno social di Ilicic, che pubblica su Instagram una foto di festeggiamenti dopo un gol e l’incitazione “Forza!”. Tutto questo per la gioia dei tifosi che lo invitano a tenere duro: “Tutta Bergamo è con te. Ti aspettiamo campione!”. Nel frattempo, a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha spiegato che il calciatore sta meglio e potrebbe tornare presto in gruppo, dopo aver risolto le sue questioni personali.