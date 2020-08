Arrestato a 13 anni per lo stupro di una coetanea in un...

Adolescente arrestato a 13 anni per lo stupro di una coetanea in un parco, per la polizia è un episodio isolato.

Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato per stupro dopo che un’adolescente è stata aggredita in pieno giorno in un parco nel Buckinghamshire. La ragazza ha riferito di essere stata violentata a Rye Park ad High Wycombe lunedì pomeriggio. Poco dopo l’arresto, l’aggressore è stato rilasciato su cauzione.

Secondo quanto riferisce The Sun, facendo riferimento a quanto detto dalla polizia di Thames Valley, sia la vittima che la sua famiglia sono assistite da agenti appositamente addestrati, in casi di violenza sessuale. I poliziotti ora stanno facendo un appello per rintracciare i testimoni.

Stupro di una coetanea: adolescente arrestato a 13 anni

L’ispettore investigativo Michael Anderson della Child Abuse Investigation Unit della stazione di polizia di Aylesbury ha dichiarato: “Questo è naturalmente un episodio angosciante per la vittima, e comprensibilmente causerà preoccupazione nella comunità locale. Tuttavia, vorrei rassicurare tutti che è in corso un’indagine completa e approfondita e che abbiamo effettuato un arresto”.

“Riteniamo che questo sia un incidente isolato, senza rischi più ampi per nessun altro”, ha quindi aggiunto, mettendo a disposizione un numero telefonico per chiunque possa dare dettagli utili e ricordando che l’autore della violenza è un adolescente, praticamente coetaneo se non addirittura più piccolo della vittima.