Andrea Delogu: “Ho scoperto il Vangelo, Gesù è interessante”

Ragazzi post serio di condivisione d’idee: l’altro giorno in un hotel ho trovato il Vangelo (e me lo sono letto in spiaggia al posto di fare la settimana enigmistica) , ammetto che non l’avevo mai letto, ho sempre fatto finta a catechismo e soprattutto quando me lo spiegavano a scuola usavano sempre quei toni da predica e non da “Oh ma sapete che è successo?” che mi disinteressavo all’istante. Bene, l’ho trovato e ho cominciato a sfogliarlo è un testo interessantissimo, la cosa che mi è saltata all’occhio è come viene filtrato in modo crudele e bacchettone nei secoli ogni passaggio per farne un bavaglio per il popolo. Ne ero già a conoscenza ma così è davvero tanto eh. E sopratutto che Gesù prima di fare ogni miracolo domandava al richiedente se credeva che lui fosse in grado di compierlo quel miracolo, alla risposta affermativa, sottolineava che la sua fede (sua del richiedente) l’aveva guarito. Ora, crederci o non crederci non è il punto, il punto è che bisognerebbe smettere di parlare per sentito dire e leggere e studiare prima di riempirsi la bocca di divieti morali. Mi son sentita ingannata come quando ho scoperto che la risata di Eddie Murphy in lingua originale non c’entrava nulla con quella che conoscevo.