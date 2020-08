Viviana Parisi, l’entomologo: “Ecco cosa dicono gli insetti sul corpo”

Secondo il professor Stefani Vanin, “gli insetti sul corpo ci possono raccontare quando è morta” Viviana Parisi. Intanto proseguono le indagini.

Sono ancora in corso le indagini sul decesso di Viviana Parisi. Per cercare di capire le tempistiche legate alla morte della Dj è stato interpellato anche un entomologo. “Sono stato chiamato dalla Procura per l’autopsia perché visto lo stato del cadavere, la stima dei tempi del decesso si fa attraverso dei metodi indiretti, cioè non si lavora sul corpo ma si guarda come l’ambiente ha interagito con il corpo” spiega il professor Stefani Vanin, l’entomologo, arrivato dalla Liguria su richiesta della Procura di Patti per assistere all’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi. Il suo compito è individuare o avvicinarsi alla data esatta del decesso della mamma di Gioele.

“È stato raccolto sul luogo del ritrovamento tutto quello che potrà servire”, precisa l’esperto, sottolineando che “gli insetti ci possono raccontare il tempo, ma dobbiamo stare attenti, il tempo della colonizzazione non corrisponde al tempo del decesso, perché gli insetti possono arrivare un po’ dopo la morte. Vista la temperatura e l’ambiente siamo molto vicini alla morte”.

La ricerca della verità sulla morte di Viviana Parisi

Nel frattempo all’ospedale di Messina è iniziata l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi. La Procura di Patti ha indicato come periti due medici legali, Elena Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, e l’entomologo Stefano Vanin, mentre la famiglia di Viviana Parisi ha nominato un proprio consulente, il medico legale Pina Certo, e gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello. La speranza è che al più presto sia fatta piena luce sulla tragica morte della deejay trovata senza vita nei boschi di Caronia (Messina).

