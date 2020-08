Nel corso delle prime ore di martedì 11 agosto una scossa di terremoto in Calabria ha fatto tremare la terra, facendosi sentire distintamente.

Scossa di terremoto in Calabria. Una scossadi magnitudo 3..7 è stata registrata alle 03:36 nel Parco nazionale della Sila in Calabria, in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 17 km di profondità ed epicentro non lontano dai comuni di Aprigliano e Pietrafitta. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata seguita due minuti dopo da una replica di magnitudo 3. Molte persone si sono svegliate nel cuore della notte.

Il terremoto in Calabria è stato avvertito in maniera distinta anche a Cosenza e Lamezia Terme, come comunicato da alcuni residenti sui social network. E come sempre accade in questi casi, coloro che hanno sentito il fenomeno naturale ne hanno parlato con una certa dose di spavento su Twitter in particolare.