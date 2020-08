Shakhtar Donetsk-Basilea, chi sfida l’Inter: tv, streaming e formazioni

Si gioca oggi la partita tra Shakhtar Donetsk e Basilea, valida per i quarti dell’Europa League: streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Stasera l’Inter, che ieri ha battuto di misura il Leverkusen in una partita che ha però dominato, sciupando molto, conoscerà la formazione che dovrà affrontare lunedì prossimo, 17 agosto, con inizio alle 21.00 nella semifinale di Europa League.

Gli uomini di Antonio Conte conosceranno i propri avversari che usciranno dal quarto di finale che vede di fronte due squadre solide come Shakhtar Donetsk e Basilea, con gli ucraini che partono leggermente favoriti.

Shakhtar Donetsk Basilea: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 alla alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen sarà visibile in diretta su Sky Sport Football, al canale 203 di Sky, ma non sarà comunque visibile in chiaro, diversamente da quanto avvenuto con l’Inter, su Tv8. Si potrà seguire la diretta streaming dell’evento anche su Now Tv e Sky Go.

La prima sfida ufficiale tra le due squadre è stata la partita di Coppa UEFA Intertoto 1996, con un 2-2 a Basilea. Nella fase a gironi di UEFA Champions League 2008/09, lo Shakhtar ha vinto 2-1 in trasferta e 5-0 in casa. In generale, gli ucraini hanno giocato 11 partite contro squadre svizzere, vincendo sette volte e facendo 5 vittorie su 5 in casa.

Shakhtar Donetsk Basilea, le due squadre in campo: le formazioni

Castro e Koller sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni: