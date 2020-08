Paolo Bonolis, la figlia sta per partorire: “Non so se ci andrò”

La figlia di Paolo Bonolis, Martina, è in attesa del suo primo figlio. Ma il conduttore forse non presenzierà al lieto evento.

Per Paolo Bonolis è finalmente arrivato il momento di diventare nonno. Nei giorni scorsi il noto conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro (e molti altri programmi di successo) ha annunciato che la figlia Martina, nata dalla sua precedente relazione con la psicologa america Diane Zoeller, è in attesa del primogenito, la cui nascita è prevista tra agosto e settembre prossimi. Complice il Coronavirus, però, il nostro dichiara apertamente che non sa se potrà andare a trovare la figlia in America.

Paolo Bonolis in veste di nonno

“Credo che avremo difficoltà ad andare a trovarla – confessa Paolo Bonolis durante una diretta su Instagram riferendosi a sua figlia -. Non so che succederà. L’importante, però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me”. Martina si è sposata nel 2019 ed alla cerimonia erano presenti sia Bonolis sia la sua nuova famiglia: la moglie Sonia Bruganelli e i tre figli Silvia, Davide e Adele, a dimostrazione dei loro solidi legami, pur in una famiglia allargata. Quanto alla futura mamma, di professione psicologa, ha ironizzato sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Annoiata e accaldata. Non fate figli in estate e durante una pandemia…”.

