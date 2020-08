Allerta Meteo: caldo africano e forti temporali, le regioni colpite

Previsioni Meteo fino a venerdì 14 agosto: che tempo farà? Allerta caldo e temporali estivi con grandine in svariate regioni.

Si prospetta una situazione meteorologica strana quella delle prossime ore. L’arrivo dell’anticiclone porta con sé infatti temperature elevate da bollino giallo e arancione, ma anche forti temporali soprattutto in serata in svariate regioni d’Italia. Che tempo farà allora in questa settimana di Ferragosto?

Le previsioni per oggi e domani: caldo torrido e temporali

Secondo gli esperti di 3bMeteo vedremo infatti il persistere di un campo di alta pressione colpire tutta l’Italia e l’Europa che porterà condizioni di caldo elevato, ma anche qualche temporale. Per quanto riguarda il caldo, per colpa di alcune correnti calde del Nord Africa si registreranno anche temperature superiori ai 35 gradi al Centro-Nord. Questa condizione è però di apparente stabilità perché, come abbiamo già anticipato, si preparano dei temporali di calore anche piuttosto forti nelle zone di montagna. Alpi e Appenino saranno quindi interessate da questa condizione meteo incerta.

Situazione meteo al nord

Nello specifico vedremo sole e caldo prevalere fino al primo pomeriggio. Su Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto potremo quindi poi vedere la comparsa di nubi e annuvolamenti che su Alpi e Appennino potrebbero trasformarsi in temporali anche intensi con qualche grandinata.

Che tempo farà al centro e sud Italia?

Al centro Italia invece la giornata si svolgerà in modo più tranquillo. Il caldo e il sole prevarranno ovunque, tranne che sull’Appenino dove qualche piovasco potrebbe rompere la quiete.

Al Sud situazione simile con sole e temperature elevate praticamente ovunque. Qualche temporale potrebbe verificarsi nelle aree interne della Sicilia e sulla dorsale appenninica.

Temperature fino a 40 gradi: le previsioni fino a venerdì

Per quanto riguarda invece le previsioni meteo dei prossimi giorni avremo mercoledì una giornata simile a quella di oggi. Sole e caldo nelle prime ore della giornata e qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle Alpi orientali e sull’Appennino. La notte peggiorerà su Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. Al centro invece resiste il sole esattamente come al sud dove le temperature saliranno vertiginosamente.

Previsioni meteo giovedì e venerdì

Per quanto riguarda invece giovedì e venerdì ci sarà una notevole instabilità soprattutto al Nord. L’anticiclone mollerà infatti un po’ la presa e già dalle prime ore di giovedì 13 agosto vedremo qualche temporale e piovasco su Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Situazione che però non colpirà il Centro e il Sud dove invece l’alta pressione continuerà a farla da padrone anche nella giornata di venerdì con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi sul Tavoliere delle Puglie.