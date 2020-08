Coronavirus oggi | in Nuova Zelanda casi al minimo da oltre 3 mesi

Bollettino Coronavirus oggi nel mondo: mentre si soffre in Stati Uniti e Brasile, c’è il caso emblematico della Nuova Zelanda che inverte il trend.

La situazione Coronavirus oggi presenta un quadro molto complicato, con oltre 20 milioni di contagi in tutto il mondo e 735mila morti da imputare direttamente al Covid. A pagare dazio più di tutti ora sono Stati Uniti e Brasile, ritenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come i nuovi centri della pandemia globale.

Ma c’è anche qualche felice eccezione, ed è l’emittente statunitense CNN a parlarne. In un post sul suo profilo ufficiale Instagram, il network a stelle e strisce riferisce della attuale situazione della Nuova Zelanda, dove il Coronavirus oggi conta appena 22 morti da imputare alla malattia, su una popolazione complessiva di 5 milioni di persone. E sono trascorsi più di 100 giorni da quando c’è stato l’ultimo caso acquisito localmente da una fonte sconosciuta.

Coronavirus oggi, Nuova Zelanda esempio di virtù

Eppure anche lì, nell’area del Pacifico, ci sono altri Paesi che continuano a lottare a stento contro l’epidemia, con l’Australia che ad esempio se la passa peggio. In Nuova Zelanda invece il primo ministro Jacinda Ardern ha scelto di mettere in pratica una politica di prevenzione e di anticipare i tempi con tutte le precauzioni del caso. Un pò come fatto dall’Italia, che in Europa detiene il primato per tempistiche in quanto ad interventi anti contagio da praticare. A Wellington e dintorni i confini agli stranieri risultavano chiusi a partire dallo scorso 19 marzo, con soli 28 casi confermati. Il successivo 23 marzo i casi erano saliti a 102 senza alcun decesso.