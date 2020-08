Coronavirus 11 agosto, dati stabili: boom di contagi in Sicilia

Dati stabili per quanto riguarda il Coronavirus in Italia, oggi 11 agosto: preoccupazione per il boom di contagi in Sicilia.

Sono attualmente positivi al Coronavirus 13.561 pazienti, quasi 200 in più rispetto a ieri: questo uno dei dati più significativi che emerge oggi e che ancora una volta è legato al numero basso di guariti e dimessi, 213.

Questo dato, infatti, non compensa l’aumento di 412 casi in più, che portano i casi totali diagnosticati ufficialmente in Italia a 251.237, un dato che come noto è considerato da tutti gli esperti come sottostimato.

Dati Coronavirus Regione per Regione 11 agosto

Anche oggi aumentano i ricoverati in Terapia Intensiva: 49 (+3 rispetto a ieri). Sei i decessi, di cui due in Emilia Romagna, dove però oggi c’è una drastica riduzione dei nuovi casi, passati da 39 a 19, bene anche il Lazio che passa da 38 a 23 nuovi casi, mentre ovunque l’aumento è generalizzato. Spicca il dato della Sicilia: sono 89 i nuovi positivi sull’Isola, il numero più alto d’Italia, seguono Lombardia con 68 e Veneto con 65 casi.

Molise e Valle d’Aosta sono le uniche Regioni che oggi registrano un doppio zero, mentre un dato importante riguarda le Regioni a doppia cifra, che tornano ad aumentare. Oltre a quelle citate sopra, ci sono Piemonte, Campania, Puglia, Toscana, Calabria, Liguria, Sardegna. Oltre 40mila i tamponi effettuati.