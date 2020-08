Gli uomini più ricchi del mondo: chi sono gli italiani nella classifica 2020

Chi sono gli italiani più ricchi del mondo? E chi è l’uomo più ricco di tutto il pianeta?

Chi sono gli uomini più ricchi del mondo? In questo periodo in cui il mondo è travolto e stremato dalla pandemia di Coronavirus, sapere chi guadagni di più non sembra una priorità.

Eppure la curiosità è tanta e così, come riporta l’Ansa, la classifica degli uomini più ricchi del Pianeta, aggiornata al 2020, attira svariati interessi, anche perché vogliamo sapere chi sono gli italiani in classifica.

La classifica degli uomini più ricchi del mondo

Nonostante la pandemia, i ricchi del mondo, proseguono la loro scalata al successo. Così al primo posto di questa classifica d’oro troviamo come sempre il fondatore di Amazon, Jeff Bezos con un tesoro valutato di circa 187 milioni di dollari.

Secondo posto, anche lui ormai da anni, per Bill Gates, creatore di Microsoft. Terzo posto invece per Marck Zuckerberg, il papà di Facebook con circa 101 miliardi.

Chi sono gli italiani più ricchi del mondo?

La classifica dei miliardari di Bloomberg quest’anno vede però un’importante novità: un italiano al 29esimo posto. Si tratta di Giovanni Ferrero con un patrimonio di circa 32 miliardi di dollari che precede il secondo italiano in classifica, Leonardo del Vecchio. Giovanni Ferrero è quindi anche di riflesso l’uomo più ricco d’Italia e proprio lui, il papà della Nutella e di tutti i dolciumi Ferrero quest’anno ha guadagnato più di tanti altri colleghi.

Scendendo nella classifica al posto 239 troviamo Paolo Rocca che ricopre il ruolo di amministratore delegato del gruppo Techint. Nella classifica c’è anche una “vecchia” conoscenza, Silvio Berlusconi fondatore di Mediaset al 278°posto con un patrimonio personale di circa 7 miliardi. In ultimo alla posizione 323 sbuca Giorgio Armani con un patrimonio di circa 6,2 miliardi.

Quali sono le donne più ricche del mondo?

Nella classifica vediamo anche delle donne, ma ben lontane dalla Top 10. La prima è l’erede della fondatrice di L’Oreal, Francoise Bettencourt, al secondo posto c’è l’ex mogli di Jeff Bezos mentre al terzo Alice Walton, erede dell’impero di supermercati Walmart.