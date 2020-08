Come scaricare l’app bonus vacanze e quale ISEE serve?

Bonus Vacanze 2020: come scaricare l’app IO e che ISEE serve per poter essere idonei?

Sebbene da ormai un mese l’app IO della pubblica amministrazione per ottenere il Bonus Vacanze sia attiva, i dubbi restano molti. Ci sono tante persone che non capiscono dove si possa scaricare l’app e quale ISEE serva per il Bonus Vacanza 2020. Insomma, le domande e le incertezze sono ancora molte, compreso il dubbio sulle strutture che accettano questa agevolazione e quali invece no.

Leggi anche –> Strutture che accettano il Bonus Vacanze 2020 in Puglia e in Salento

Come scaricare l’app IO per il bonus vacanze 2020

Il primo passo è scaricare l’app IO (IO, l’app dei servizi pubblici) con l’icona blu dallo store sul telefono, Play Store o App Store è completamente indifferente. Una volta effettuato questo passaggio bisogna accedere all’app tramite lo SPID oppure inserire i dati della carta d’identità elettronica.

Nella sezione pagamenti troverete la funzione Bonus Vacanze. Qui viene specificato ulteriormente che possono fare richiesta i maggiorenni con un reddito familiare ISEE che non supera i 40mila euro.

Si specifica inoltre che il bonus sarà di 150 euro per i single, mentre le famiglie con due componenti avranno 300 euro e quelle con più di due membri, 500 euro.

Quale ISEE serve per poter avere il Bonus Vacanza

Per poter aver diritto al Bonus Vacanze 2020 bisogna avere un ISEE familiare che non supera i 40mila euro. Se avete dei dubbi sull’ammontare del vostro reddito, sul sito dell’Inps potrete simularlo e capire se siete sotto la soglia. A verificare il tutto sarà poi l’app IO che si metterà in contatto con l’INPS e dopo aver controllato darà il via liberal Bonus Vacanze.

Dopo aver fatto la richiesta infatti il sito prende tempo affinché l’INPS registri la domanda e capisca se ne avete diritto oppure no. Se avrete ottenuto l’esito positivo dovrete compilare la domanda per il bonus entro 24 ore.

Ottenuto il bonus l’app genera un codice QR che presenterete alle strutture che aderiscono all’iniziativa e ottenere così lo sconto!