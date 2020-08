Dopo aver trovato una bimba che vagava da sola per le strade di Londra, la Polizia inglese è riuscita a identificare sua madre.

Vagava da sola per strada, disorientata e forse impaurita, quando qualcuno si è accorto di lei e ha capito che qualcosa non andava. Protagonista della disavventura una bimba trovata a Lewisham, quartiere della zona sud-est di Londra, oggi pomeriggio. Dopo la segnalazione alla Polizia, gli agenti si sono subito messi sulle tracce della sua famiglia e hanno lanciato un pubblico appello.

L’appello della Polizia alla famiglia della bimba

La chiamata che ha informato la Polizia della bimba sola per strada è stata effettuata alle 16:45, ora locale. Dopo i primi accertamenti di rito, gli agenti hanno tentato di risalire alla famiglia della piccola, ma senza successo. Gli sforzi sono stati resi ancor più complicati dalla circostanza che la diretta interessata non era in grado di dire agli agenti il ​​suo nome né il suo indirizzo.

Per fortuna, però, in serata la madre della bambina è stata rintracciata. La Polizia di Londra ha lanciato un appello alla sua famiglia a farsi avanti. “Gli agenti – ha dichiarato n portavoce – hanno chiesto aiuto per rintracciare i genitori o il tutore di una giovane trovata da sola per strada questo pomeriggio. Dopo qualche ora è stata individuata e localizzata anche sua madre”.

