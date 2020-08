Cronaca rosa Benedetta Mazza fidanzato. L’ex gieffina ha un nuovo amore. La bellissima bionda farebbe infatti coppia fissa con un volto noto.

Per Benedetta Mazza c’è un nuovo fidanzato, a quanto pare. E non uno qualsiasi. La 30enne ex concorrente del Grande Fratello ha infatti intrapreso una relazione con Omar Hassan. Lui è l’ex di Nina Zilli, una volta pugile e da diverso tempo reinventatosi artista di action painting.

E Hassan per ora sembra essere riuscito a fare dimenticare a Benedetta Mazza le fallimentari storie d’amore rispettivamente con l’attore Matteo Branciamore e con il calciatore e rockstar, Pablo Daniel Osvaldo. Con quest’ultimo si rese necessario addirittura traslocare dall’altra parte del mondo, in Argentina, ma il fidanzamento non è durato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Benedetta Mazza fidanzato, con Omar Hassan è amore senza condizionamenti

Ed Osvaldo poi ha la fama di essere un tombeur de femme. Per quanto riguarda Omar Hassan, lui si divide tra Milano e Londra per lavoro. I due sono stati visti insieme in vacanza e le loro giornate passano tra sorrisi e dolcezze. Non mancano anche diversi scatti social, che non possono che fare piacere agli ammiratori di entrambi. I due sono attualmente in vacanza in Liguria, nel meraviglioso Comune di Borgio Verezzi, in provincia di Savona.