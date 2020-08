Barbara D’Urso | su Instagram meglio delle più giovani | FOTO

Gli ultimi scatti di Barbara D’Urso su Instagram sono decisamente sensazionali. La conduttrice napoletana dimostra di non avere età.

È pazzesca Barbara D’Urso. A 62 anni lei si comporta come fosse una ragazzina, con diverse immagini davvero conturbanti e nelle quali si scopre in maniera generosa. E visto il risultato, ne ha ben donde per farlo. La conduttrice originaria di Napoli è veramente bella e svela un corpo da favola, più che desiderabile ed assolutamente in grado di competere con le stelline della tv e dei giornali di gossip che imperversano sulle varie piattaforme social.

Barbara D’Urso, una bellezza che sorprende

Davvero non ci sono parole per descrivere la regina di Mediaset, titolo che condivide ad honorem con Maria De Filippi. A settembre ‘Carmelita’ tornerà con molte delle sue trasmissioni importanti, come ‘Pomeriggio Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. Nel frattempo lei si gode le vacanze estive standosene al mare, nella sua Campania. C’è chi la accusa di ritoccare le sue foto. “A quell’età non puoi essere tu”, ma Barbarella va avanti sempre #colcuore.

