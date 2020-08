Valeria Capezzuto | morta la giornalista della Rai di Napoli | aveva 63 anni

Addio a Valeria Capezzuto, tra i membri più noti della redazione del TGR della Rai di Napoli. Il collega Antonello Perillo la ricorda così.

Un grave lutto ha colpito la Rai di Napoli. Nel corso della notte è infatti morta Valeria Capezzuto, che da decenni faceva parte della redazione della Testata Giornalistica Regionale della Campania.

La Capezzuto aveva 63 anni e da diverso tempo lottava contro un brutto male che purtroppo si è acuito nel corso delle ultime settimane, fino al punto da rendere irreversibile il suo quadro clinico. Giornalista professionista, si iscrisse all’albo nel 1995. Il collega Antonello Perillo, caporedattore centrale del TGR della Campania, ha rilasciato due messaggi su Facebook per annunciare la scomparsa di Valeria Capezzone, che non era soltanto una collega ma anche una amica.

Valeria Capezzuto, l’annuncio del TGR Napoli: “Addio ad una amica vera”

“La grande famiglia della Rai di Napoli piange la scomparsa di Valeria Capezzuto. Valeria carissima, abbiamo il cuore a pezzi. Ognuno di noi porterà sempre dentro di sé il tuo sorriso dolce, il tuo sguardo buono, il tuo garbo, la tua innata gentilezza. Ti ricorderemo come una professionista esemplare, scrupolosa, preparata, e come la grande cara amica di tutti noi, sempre attenta, sensibile e premurosa. Sei stata una donna straordinariamente forte e coraggiosa. Ti abbiamo voluto un mondo di bene e te ne vorremo sempre. Un bacio immenso. Antonello con tutte le colleghe e tutti i colleghi della Tua redazione”. I funerali sono fissati per la mattinata di martedì 12 agosto nella chiesta di San Gennaro al Vomero, a Napoli.

