Una 12enne fa perdere le sue tracce, dopo ore di ricerche la tragica scoperta con la ragazzina morta. Ed un altro bambino manca all’appello.

Il corpo di una ragazzina morta è stato trovato in un fiume in Scozia, dopo una operazione di recupero durata tre ore. Impegnate polizia ed altri soccorritori, tra vigili del fuoco e guardia costiera.

Il tutto è successo dalle ore 18:45 locali di domenica 9 agosto 2020, fino alle 21:45, su di un tratto del fiume Leven. La vittima aveva soltanto 12 anni. Si ritiene che ci fosse anche un altro bambino con la ragazzina morta, ma solo il corpo di quest’ultima è stato rinvenuto in acqua. La polizia ha parlato della cosa in un apposito comunicato, riferendo anche di avere svolto delle perquisizioni. La 12enne era già priva di vita e la famiglia della bambina è stata informata della sua morte.

Ragazzina morta, vanno avanti le ricerche di un altro bambino che era con lei

Le indagini su questa vicenda sono attualmente in corso ma le forze dell’ordine non considerano la morte come sospetta. Per svolgere le operazioni le autorità hanno utilizzato anche due autopompe ed altrettante imbarcazioni per fornire primo soccorso in acqua. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nei pressi di un ponte, il Balloch Bridge. Il bambino che ancora manca all’appello ha circa 8 anni. Per completare le ricerche le autorità hanno anche scandagliato la zona dall’alto mediante l’ausilio di un elicottero. Per adesso non ci sono ulteriori sviluppi ma le ricerche del piccolo vanno avanti senza sosta.

