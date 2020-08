Teresa De Sio a Io e Te: “Durante il lockdown ho vissuto un dramma”

Teresa De Sio è stata ospite a “Io e Te” da Pierluigi Diaco e ha rivelato le esperienze che ha vissuto durante il periodo di quarantena.

Teresa De Sio è stata ospite nella trasmissione di Raiuno, “Io e Te“, condotta da Pierluigi Diaco e ha fatto delle rivelazioni importante sul periodo di quarantena appena trascorso. La cantante ha rivelato al suo intimo amico del difficile momento che ha vissuto in solitudine.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier, frecciatina a Diaco: “Stasera conduco io”

LEGGI ANCHE -> Pierluigi Diaco, il pianto a Io e Te: “Non dovete permettervi”

“Sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo e un giardino. Io sono stata da sola a casa, due mesi e mezzo. Senza un terrazzo e senza un giardino quindi non sono stata bene. La sofferenza della solitudine totale e affettiva“, ha rivelato Teresa De Sio. La vera sofferenza per la cantante è arrivata quando il suo compagno l’ha lasciata durante la pandemia. “Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo“, il conduttore Pierluigi Diaco, da buon amico, è rimasto sconvolto e senza parole.

LEGGI ANCHE -> Decreto Agosto | le tasse sospese nel lockdown spalmate su 2 anni

Teresa De Sio, lasciata da sola in quarantena

Ad intervenire è stata anche l’opinionista della trasmissione, Katia Ricciarelli, molto impressionata dalla rivelazione fatta dalla cantante napoletana Teresa De Sio sull’abbandono del suo fidanzato nel bel mezzo della pandemia per il Coronavirus: “L’uomo è egoista e non ha il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, al punto da non riuscire a lasciare una donna come si dovrebbe fare“, questo il commento della cantante lirica.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!