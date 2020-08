Vacanze in Grecia: cosa fare se vi trovate a Eubea, cosa è successo?

Cosa è successo a Eubea e come comportarsi se siete in vacanza proprio qui o in Grecia.

Questa estate 2020, in termini di vacanze, non sembra essere fortunatissima. Anzi. Chi ha deciso di volare in Grecia, precisamente nell’Isola di Eubea, si è trovato nel bel mezzo di una violentissima tempesta che ha colpito la parte sudorientale della penisola.

Si tratta della tempesta Thalia che, improvvisamente e senza alcun preavviso, ha sconvolto e sorpreso migliaia di persone nel cuore della notte. Senza dar loro la possibilità di mettersi in salvo.

Cosa fare se siete in vacanza a Eubea

La zona più colpita da questa tempesta Thalia è quella relativa alla città di Politika. Qui si contano svariati morti, tra cui, purtroppo una bambino di otto mesi, figli di alcuni turisti, caduto dalla culla e diversi anziani. Si parla di sette persone che hanno perso la vita, ma sono migliaia coloro che hanno subito danni alle proprie case.

Cosa fare se vi trovata a Eubea in questo momento? La prima cosa è sicuramente cercare di mettersi in contatto con i propri cari e laddove ci siano difficoltà, chiedere di comunicare con l’ambasciata italiana.

Le polemiche sulla gestione dell’allerta meteo

Ovviamente, dopo la notizia dei morti e dei feriti, non sono mancate le polemiche nei confronti delle autorità politiche, tacciate di non aver fatto nulla e di non essersi mossi in tempo per attivare il protocollo di allerta e di evacuazione.

Il viceministro della Protezione Civile ha dichiarato che le previsioni meteorologiche parlavano di piogge intense, ma non certo di una situazione così violenta come quella che poi si è verificata.

“Non avevamo una previsione corretta” ha dichiarato, spiegando poi che i soccorsi sono stati comunque immediati e celeri.

Eubea, una meta turistica al top in Grecia

I danni sono comunque stati moltissimi, il che è un vero peccato perché oltre ad essere una delle isole più grandi della Grecia, Eubea è anche una meta molto amata dai turisti di tutto il mondo. Qui i viaggiatori trovano panorami pazzeschi, sia immersi nella natura selvaggia, sia a ridosso del mare.

Tra le spiagge più belle ricordiamo infatti località da sogno come Artaki, Nea Stira, Heliadou, Kimi, Angali, Agiokambos ed Agios Georgis.

I danni della tempesta a eubea in grecia

La speranza è che Eubea dopo questo terribile acquazzone si rimetta in piedi il prima possibile e che torni ad essere la località turistica tanto amata che è sempre stata.