Pescara Perugia playout serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Pescara e Perugia è la sfida playout della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi 10 agosto alle ore 21.00 il match tra Pescara e Perugia, che è valido per scoprire quale sarà la quarta squadra costretta alla retrocessione in Lega Pro. Si tratta di una sfida tra due squadre che hanno un passato davvero importante.

La partita di questa sera, che viene trasmessa su DAZN, è l’andata e si gioca a Pescara perché – nonostante le due squadre siano giunte a pari punti – il Perugia ha diritto al ritorno in casa, avendo avuto la meglio negli scontri diretti.

Pescara Perugia: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Adriatico di Pescara tra padroni di casa e Perugia è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Regolamento particolare per questa sfida di playout: la serie BKT prevede che in playoff e playout a parità di differenza punti e reti nella doppia sfida passi chi ha chiuso con più punti la regular session. In questo caso, entrambe le squadre hanno chiuso a 45 punti, quindi si potrebbe andare in caso di parità di differenza punti e reti a tempi supplementari e rigori.

Pescara Perugia, le due squadre in campo: le formazioni

Sottil e Oddo sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni:

PESCARA (4-2-3-1): Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Campagnaro, Masciangelo; Kastanos, Palmiero, Memushaj, Galano, Pucciarelli, Maniero.

PERUGIA (4-3-3): Vicario; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Mazzocchi; Dragomir, Carraro, Falzerano; Falcinelli, Iemmello, Capone.