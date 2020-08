Lourdes, un fulmine colpisce la funicolare: gravi i passeggeri

La scarica ha colpito i binari del mezzo che collega Lourdes al Pic du Jer, provocando una brusca frenata e numerosi feriti.

Grave incidente a Lourdes: un fulmine caduto sui binari della funicolare che collega la città dei Pirenei francesi meta di pellegrinaggi al Pic du Jer ha provocato nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, una brusca frenata dei vagoni e la caduta dei passeggeri. Di questi, ben dodici di loro sono rimasti feriti, tra questi un bimbo di soli 3 mesi. E una coppia in condizioni particolarmente gravi è stata subito trasportata all’ospedale di Lourdes.

Panico e terrore tra i pellegrini di Lourdes

La funicolare raggiunta dal fulmine è famosa a Lourdes e dintorni perché consente di ammirare l’incomparabile bellezza dei Pirenei dalle alture che circondano la città della grotta delle Apparizioni. Come accennato, la brusca interruzione dell’elettricità, causata dalla caduta del fulmine sui binari, ha provocato una frenata improvvisa e un violento scossone all’interno del convoglio, che in quel momento era in fase di discesa. Una quindicina di persone sono finite a terra.

I due feriti più gravi sono una coppia di cinquantenni, in un contesto di panico e terrore generale. Sull’incidente è stata ora aperta un’inchiesta volta a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Fino alla conclusione delle indagini l’impianto resterà chiuso.

