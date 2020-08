Il giovane Montalbano: Zoe Tavarelli, chi è Giulia nella fiction

Chi è Zoe Tavarelli, l’attore e figlia d’arte che interpreta Giulia nella fiction Il giovane Montalbano: carriera e curiosità.

Classe 1996, nata a Torino, Zoe Tavarelli è figlia di Gianluca Maria Tavarelli, regista della fiction Il giovane Montalbano e di altre pellicole e fiction di successo. Pur avendo lavorato in anni passati col padre, ha sempre cercato la propria strada.

Amante degli animali e della natura, ha un profilo Instagram seguito da qualche migliaio di follower. Qui racconta soprattutto della sua vita privata. Il suo primo film è Se devo essere sincera per la regia di Davide Ferrario. Con lo stesso regista ha girato The Lost Film Series con l’attore premio Oscar Chris Cooper.

Cosa sapere sull’attrice Zoe Tavarelli

Più di recente ha interpretato una puntata della serie web di Josh Mitchell Manny’s Garage Sale: a Hitchcock Knot. Col padre ha recitato sia al cinema che nella fiction. A 10 anni è nel cast di Non prendere impegni stasera, con Luca Zingaretti e Giorgio Tirabassi. Nella fiction il suo esordio affianco al padre è nella fiction Maria Montessori – Una vita per i bambini, in onda su Canale 5, in cui interpreta Aurora.

Interpreta quindi il ruolo di Giulia in due episodi della serie Il Giovane Montalbano, ovvero ‘Capodanno’, il secondo della prima stagione, e ‘Un’albicocca’, il sesto della seconda stagione. Interpreta infine col padre il ruolo di Rosalia Nitto in Maltese – Il romanzo del Commissario. Diplomata presso la prestigiosa American Academy of Dramatic Arts di Los Angeles, sua madre è la scenografa Francesca Bocca.