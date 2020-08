Lo hanno trovato privo di vita all’interno di un giardino di una villa al mare. Lui era Gianmarco Pozzi, ex campione italiano di kick boxing.

Le forze dell’ordine indagano sulla morte di Gianmarco Pozzi, ex campione di kick boxing trovato morto all’interno del giardino di una villa a Ponza. Il giovane aveva 28 anni e si trovava lì in vacanza. La famiglia, a sua volta in villeggiatura in Abruzzo, ha raggiunto immediatamente la località laziale dopo avere appreso quanto accaduto al proprio caro.

Ed i parenti di Gianmarco Pozzi si dicono convinti che la scomparsa di quest’ultimo sia da attribuire ad una aggressione e non ad un incidente o ad altro. A farla pensare così concorre la presenza di una ferita alla testa. Gli inquirenti sono dell’idea però che il tutto possa essere ascritto ad un incidente, magari mentre il ragazzo si esercitava nel parkour. Si tratta della disciplina di sport estremo che consiste nel superare qualsiasi ostacolo spesso con l’arrampicata libera in velocità. Viene praticata in ambienti urbani e contempla il saltare anche cercando di superare altezze considerevoli. Il giovane indossava solo il costume e lo ha notato un vicino.

Gianmarco Pozzi, si indaga sulla possibile dinamica del decesso

Pozzi aveva una lesione profonda al capo ed il corpo giaceva accanto ad un muro alto diversi metri, in base a quanto si apprende. Un’altra idea è che il 28enne abbia scavalcato per raggiungere più velocemente la spiaggia, finendo però di sotto. Attualmente pernottava in un monolocale affittato per trascorrere le vacanze al mare a Ponza. Lui però viveva a Frascati, in provincia di Roma. Lavorava come allenatore e come buttafuori, dopo avere vinto il titolo italiano di kick boxing. L’incidente risalirebbe alle ore 11:00 di domenica mattina. La Procura di Cassino ha stabilito lo svolgimento di un esame autoptico e l’apertura di una inchiesta ufficiale sulla morte del ragazzo.

