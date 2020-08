Francesco Facchinetti, ladri in casa, il video in diretta tv

Francesco Facchinetti, ladri in casa, il video in diretta tv. Il presentatore televisivo ha subito il furto mentre si trovava a casa con sua moglie e i suoi figli. Grande è stato per loro lo spavento e la rabbia provati.





Facchinetti ha raccontato lo spiacevole episodio accaduto nella sua villa di Mariano Comense, in provincia di Como. Realtime ha trasmesso le immagini del furto. Si apre sui social in queste ore il dibattito sulla legittima difesa.

Francesco Facchinetti, i ladri si intrufolano nella sua casa, il video in diretta tv

L’ex Dj Francesco ha raccontato lo spiacevole episodio avvenuto nella sua villa di Mariano Comense, mentre si trovava in casa con sua moglie, Wilma Faissol, e i loro bambini. Le immagini del furto sono state trasmesse in diretta televisiva su Realtime.

Invece della docuserie The Facchinettis, sono andate in onda sull’emittente televisivo le immagini del furto in casa che la famiglia ha recentemente subito e che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Nel video si vedono alcuni uomini intrufolarsi nella casa e cercare di eludere l’allarme che inizia a suonare, rubando quello che riescono a prendere e a mettere in una federa di un cuscino.

Nel frattempo i Facchinetti si sono nascosti in una sorta di Panic room, di cui è dotata la loro casa. E’ proprio lì che Facchinetti prende un’arma in mano e ne dà una anche a sua moglie, considerando il fatto che per chi non ha mai sparato è piuttosto difficile tenerne una in mano. “Non approvo il Far West, ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori”, sono le parole dell’ex Dj Francesco nei commenti delle storie di Instagram. Continuando ancora: “Il diritto di uno finisce dove inizia quello dell’altro e viceversa”. Una pioggia di polemiche si è ben presto susseguita sui social in merito al tema della legittima difesa e in relazione ai suoi commenti sulla brutta vicenda che lo ha visto coinvolto con la propria famiglia.