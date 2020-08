Emma Marrone, ritorno di fiamma con Nikolai Danielsen? Ecco la verità

Emma Marrone si sarebbe di nuova innamorata di Nikolai Danielsen, suo affascinante ex. Così almeno dicono le ultimissime dal fronte del gossip.

Nuovo, anzi vecchio amore per Emma Marrone. La nota cantante è stata infatti avvistata nelle scorse ore in compagnia di Nikolai Danielsen, l’avvenente modello norvegese con il quale ha vissuto un bollente flirt la scorsa estate. I due sono stati “beccati” prima a Roma, durante una visita al Parco Colosseo, assieme a Franci, manager e migliore amica della nuova giurata di X Factor, poi a Positano, sulla stessa barca. Qui gatta ci cova…

Per chi batte il cuore di Emma Marrone

Emma Marrone e il bel Nikolai, per chi non lo ricordasse, si sono conosciuti la scorsa estate grazie ad alcuni amici comuni e hanno trascorso le ferie estive tra Capri e Formentera. A dire il vero, lei ha sempre parlato di una “semplice” anche se bellissima amicizia con il fascinoso moro ma nell’entourage di entrambi c’è chi giura che non sia affatto così. E forse stavolta la love story con il 29enne scandinavo con gloriosi trascorsi nel kickboxing sarà più duratura. Dopo aver definitivamente chiuso con Marco Bocci e Fabio Borriello, Emma potrebbe voler fare sul serio…

