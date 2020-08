Dopo anni di lotta contro il diabete, la bellissima Khloe ha perso la sua battaglia, appena due giorni dopo avere compiuto gli anni. Era quasi cieca ormai.

Khloe Atkinson ha perso la sua battaglia contro una grave forma di diabete. La ragazza è morta lo scorso 8 agosto, solamente due giorni dopo avere compiuto 33 anni. Era ricoverata da mesi in ospedale ed il decesso è sopraggiunto nel sonno, in base a quanto si apprende dalla stampa inglese.

La malattia l’aveva resa cieca da un occhio e le aveva danneggiato irreparabilmente un rene. Lei era in attesa di un trapianto urgente, con l’operazione necessaria per la sua sopravvivenza. Amici e parenti sono sconvolti dal dolore e fioccano, anche a distanza di due giorni dalla scomparsa di Khloe, i messaggi in sua memoria sui social network. La giovane abitava a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, e fin da giovanissima aveva posato per diversi shooting fotografici oltre a rivestire più volte il ruolo di ‘Umbrella Girl’ in diverse corse sia automobilistiche – anche in Formula 1 – che motociclistiche. Da ben 10 anni lottava contro il diabete di tipo 1.

Diabete, Khloe uccisa così giovane dopo una lunga lotta con la malattia

A febbraio ha perso la vista da un occhio e soltanto una settimana dopo era sorta una grave insufficienza renale. Negli ultimi tempi Khloe doveva prendere ben 30 compresso al giorno oltre a sottoporsi a dialisi ed a finire ance in coma indotto. Anche altri componenti della sua famiglia hanno dovuto farei conti con il diabete, tra padre, fratello e nonni. Lei disse che questa malattia è “un killer silenzioso che uccide i tuoi organi senza che tu te ne accorga”. Inoltre svelò di essersi accorta che qualcosa non andava perché non riusciva a vedere bene anche dopo avere messo le lenti a contatto. Avvenne una mattina in palestra.

I primi sintomi poi la terribile scoperta

Era in corso un edema maculare, che tra l’altro le aveva parzialmente pregiudicato la vista anche all’altro occhio. Poi dopo qualche giorno ecco anche perdite di sangue dal naso e forti mal di testa. A causa di tutto ciò ha dovuto rinunciare al suo lavoro. Alcuni amici hanno istituito una pagina di raccolta fondi per pagare le spese mediche ormai inutili ma che la famiglia deve ancora finire di pagare. La ragazza necessitava di continui trattamenti con apparecchiature costose.

