Coronavirus, monito del virologo Fabrizio Pregliasco: “I focolai aumentano”

Il virologo Fabrizio Pregliasco guarda con preoccupazione alle prossime settimane: “Non bisogna abbassare la guardia” nella lotta al Coronavirus, dice, perché “ci sono elementi di rischio”.

La lotta al Coronavirus è in una fase cruciale: mentre sale il numero dei giovanissimi positivi, l’allerta tra la popolazione è sempre più bassa, col rischio di tornare nelle prossime settimane – complice anche il ritorno a scuola – al punto di partenza. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, lancia un accorato appello a non abbassare la guardia.

L’autunno caldo nell’anno del Coronavirus

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco il prossimo autunno “per l’Italia sarà uno stress test in piena regola” e “sarà molto pesante”, visto che la riapertura delle scuole coinvolge “milioni di persone, gli studenti ma anche docenti e famiglie”. E proprio nelle scuole “potrebbero incontrarsi elementi di rischio”.

L’esperto punta il dito contro chi non si attiene alle misure anti-Coronavirus. “Il rispetto delle norme sta venendo a mancare – afferma -. Non possiamo rischiare di perdere il controllo dei focolai: è quello che finora ci aiutato maggiormente”. Guai dunque ad attaccare al chiodo la mascherina: va tenuta “sempre a portata di mano per indossarla quando è necessario”.

Il punto è che “lo sbalzo di temperatura facilità la diffusione del virus. Lo sappiamo e dobbiamo farci i conti”. Dunque sarà un autunno molto pericoloso. “Temo la seconda ondata ma non è inevitabile: Sono positivo, Molto dipenderà dalla nostra capacità organizzativa nell’individuazione dei focolai e nella loro gestione”. In ogni caso, conclude, i focolai aumenteranno “sicuramente” e “dobbiamo essere pronti.

