Coronavirus 10 agosto: 4 morti in 24 ore, calo dei tamponi

4 morti in 24 ore, meno contagi, ma oggi 10 agosto, sul dato della diffusione del Coronavirus pesa sicuramente il calo dei tamponi.

Altra giornata interlocutoria per quanto concerne la diffusione del Coronavirus in Italia: ieri avevamo registrato 463 nuovi contagi, 2 morti, 151 guariti, 37.637 tamponi. Oggi invece il dato dice che a fronte di una contrazione dei tamponi, solo 26.432, ci sono stati 259 nuovi casi.

Appena quattro i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore, così suddivisi: uno in Emilia Romagna, uno nel Lazio, uno in Campania e uno in Friuli Venezia Giulia. Leggera ascesa dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 49, mentre restano sotto quota 800 i ricoverati.

Dati Coronavirus Regione per Regione 10 agosto

Sono invece 12.543 su 13.368 attualmente positivi i malati in isolamento domiciliare, quindi con sintomi lievi o con nessun sintomo, vale a dire costantemente sopra il 90% e oggi toccano il 93,8%. L’Emilia Romagna con 39 casi è la Regione che oggi registra il maggior numero di nuovi contagi, a 38 casi c’è il Lazio e a 32 la Sicilia. Trentuno sono i casi della Lombardia, ‘fuori dal podio’.

Ridotta la diffusione del contagio in diverse Regioni, anche se appunto molto dipende anche dalla riduzione dei tamponi. A doppio zero ci sono Molise e Basilicata. In quest’ultima Regione non ci sono ricoveri in ospedale. Zero i casi in Friuli Venezia Giulia, dove però come abbiamo visto c’è stato un decesso, un caso in Valle d’Aosta, due nelle Marche, in Trentino Alto Adige, in Sardegna e in Calabria.