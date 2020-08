Si chiamava Valentina Casu ed era in vacanza con gli amici in un campeggio. Dopo un bagno di notte la giovane è scomparsa, poi il dramma.

Ci sono ancora degli interrogativi ai quali occorrerà fornire una risposta in merito al decesso di Valentina Casu. Lei era una giovane di soli 26 anni originaria di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari.

In questi giorni si trovava in vacanza in Gallura ma nella giornata di domenica 9 agosto il suo corpo privo di vita giaceva nelle acque del fiume Coghinas. Subito la Procura di Tempio Pausania ha disposto l’apertura di una inchiesta per cercare di fare luce sull’accaduto. Inoltre è stato disposto lo svolgimento di un esame autoptico per cercare di ricavare ulteriori dettagli, prima di tutto su cosa ha causato la morte della ragazza. La sfortunata Valentina era in Gallura assieme ad un gruppo di amici nei pressi delle terme di Casteldoria, dove sorge un campeggio libero.

Valentina Casu, il corpo trovato il giorno dopo nel fiume

Da quanto riscontrato dalle forze dell’ordine che hanno interrogato chi era con lei, Valentina aveva fatto un bagno di notte tra sabato e domenica. Ma a quanto pare il gruppo si era accorto della sua assenza solamente all’indomani, a mattina già inoltrata. Subito è scattato l’allarme e di pomeriggio la squadra sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuta per scandagliare il Coghinas ha individuato il cadavere di Valentina. Si trovava a due metri di profondità, sul letto del fiume. Un medico legale presente sul posto ritiene che la giovane sia morta per annegamento, ma ulteriori conferme arriveranno dalla autopsia che avrà luogo tra qualche giorno.

