Antonella Clerici irriconoscibile su Instagram: ecco le reazioni

In questa calda estate Antonella Clerici sembra finalmente aver trovato un po’ di serenità ed equilibrio: una sorpresa gradita ai suoi fan sui social…

In un agosto 2019 segnato dai postumi del lockdown e dalla paura di una seconda ondata di Coronavirus, Antonella Clerici si lascia andare a profonde riflessioni sul senso della vita e regala autentiche perle di saggezza ai suoi follower. “Sorridi e la vita ti sorridera’😀 #pensieridagosto #serenita’ #equilibrio” si legge nell’ultimo posto pubblicato dalla nota conduttrice sul suo profilo Instagram, a corredo di una foto così particolare da renderla quasi irriconoscibile: vedere per credere.

La quiete di Antonella Clerici dopo la tempesta

I fan di Antonella Clerici hanno particolarmente gradito il suo ultimo post su Instagram, e si sono anche sperticati in complimenti per il suo aspetto fisico, per quanto diverso da quello abituale. Potere forse del sorriso, della serenità e dell’equilibrio, come scrive lei.

Eppure, non più di qualche ora fa la stessa Clerici era finita al centro di un’ennesima polemica per via di un suo commento a un post, sempre sui social, di Anna Moroni, che per anni è stata la sua “spalla” e ora conduce una trasmissione sulle reti Mediaset. La Moroni ha postato una foto e lei ha chiosato così: “Sei sempre in giro” e poi un cuore. Ma il popolo del web non ha accolto con piacere quelle parole, prendendole per un rimprovero: “Fa bene! Arrivarci alla sua età come lei!”, le è stato risposto, e ancora: “Ma fa bene!!!!”.

Visualizza questo post su Instagram Sorridi e la vita ti sorridera’😀 #pensieridagosto #serenita’ #equilibrio Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 10 Ago 2020 alle ore 7:14 PDT

