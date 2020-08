Notizie Tania Cagnotto Tokyo 2020, la campionessa di tuffi fornisce un aggiornamento molto importante per quanto riguarda il 2021.

Finisce prima di nascere, e con largo preavviso, il sogno Tokyo 2020 per Tania Cagnotto. La pluripremiata campionessa di tuffi, figlia d’arte (suo padre Giorgio fu a sua volta un atleta di fama internazionale nella stessa disciplina, così come la mamma Carmen Casteiner, n.d.r.) ha rilasciato un messaggio molto significativo sui suoi canali social ufficiali, tra i quali Instagram. “A settembre vi avrei detto se sarei andata o no alle Olimpiadi (previste in origine nel 2020 ma posticipate di un anno per l’emergenza Coronavirus in tutto il mondo, n.d.r.). Ed ora ecco la verità, con anche un pò di anticipo: non ci sarò”.

Tania Cagnotto Tokyo 2020, la campionessa annuncia: “Non ci sarò”

Il motivo: “Sarò ancora mamma”

Per Tania Cagnotto Tokyo 2020 sarebbe potuto essere l’ultimo, grandioso palcoscenico di una sfavillante carriera da trampolino e piattaforma. Per la 35enne originaria di Bolzano le medaglie totali, fra Olimpiadi, Mondiali ed Europei sia senior che juniores sono ben 62, così ripartite: 34 ori, 15 argenti, 13 bronzi. “Ai miei sesti Giochi Olimpici avrei voluto esserci, magari come portabandiera dell’Italia. Ma ha prevalso la voglia di allargare la famiglia”. Ed infatti il motivo per il quale Tania non volerà in Giappone è dato proprio dall’arrivo di un secondo bebè. “Non avevo più la mia solita forza di volontà degli ultimi 20 anni, che mi ha sempre spinto ad allenarmi ed a fare grossi sacrifici, come uno sportivo vero dovrebbe fare”, dice lei.

Un ringraziamento speciale alla compagna di tuffi, Francesca Dallapé

Il marito Stefano Parolin, sposato nel 2016 ed al quale Tania ha dato la piccola Maya nel gennaio 2018, diventerà papà per la seconda volta. La Cagnotto svela tutto e ringrazia anche la sua amica e compagna di grandi trionfi in sincro, Francesca Dallapé. “Lei mi aveva convinta a rimettermi il costume per andare insieme alle Olimpiadi da mamme. La ringrazio per avermi fatto vivere un grande entusiasmo, così come ringrazio tutti i miei tifosi”. Da quanto si intuisce, arriverà un’altra femminuccia.