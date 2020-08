Roma tragedia suicidio donna. In due si tolgono la vita, tutte e due nello stesso modo. Loro non si conoscevano, il dramma all’ora di pranzo.

A Roma è andata in scena una doppia tragedia nel breve volgere di un’ora appena. In due distinti casi è avvenuto il suicidio di una donna, con le due che non si conoscevano ma che si sono tolte la vita attraverso modalità molto simili.

LEGGI ANCHE –> Daisy Coleman | stuprata a 14 anni | ora si è suicidata

Il primo caso ha avuto luogo a via Jacopo Sagoleto, con la polizia che ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti. La vittima è una 54enne, che si era lanciata dal balcone di casa sua, un appartamento situato al quarto piano di uno stabile. Gli agenti hanno trovato la vittima già priva di vita al loro arrivo, essendo morta sul colpo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Suicidio donna, due tragedie entrambe avvenute a Roma a poca distanza l’una dall’altra

E sempre all’ora di pranzo più o meno ecco il verificarsi di un altro grave dramma. Questa volta in via Tito Schipa, zona Fidene. Ad uccidersi una donna di 49 anni. Pure lei si è gettata nel vuoto dal balcone della sua dimora in un palazzo. E pure lei è deceduta sul colpo, dopo un rovinoso e violento impatto sull’asfalto. La 49enne si è buttata di sotto dal quarto piano.