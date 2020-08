Vanessa e Jordan Beljuli sono i figli affidatari della nota comica e attrice Luciana Littizzetto. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Luciana Littizzetto è una comica e attrice che non ha bisogno di presentazioni. L’ospite fissa di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha però sempre tenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. Solo in tempi relativamente recenti – più o meno dopo la fine della relazione con Davide Graziano, durata dal 1997 al 2018 – ha deciso di parlare più a fondo dei suoi due figli affidatari, Vanessa e Jordan. Conosciamoli più da vicino.

La famiglia speciale di Luciana Littizzetto

Sono Vanessa e Jordan Beljuli, fratello e sorella di origine macedone, sono stati presi in affido da Luciana Littizzetto quando erano ancora abbastanza abbastanza, 12 anni lei e 9 lui. Oggi hanno rispettivamente 25 e 22 anni e nel frattempo hanno costruito un bellissimo rapporto con la comica e attrice. Quando lei non c’è, dicono “mia mamma”, quando lei è presente la chiamano “Luciana” o “Lu”.

Stando ai loro profili Instagram, Jordan ha una ragazza e abita in Spagna, mentre Vanessa si è appena laureata – con tanto di foto di rito con mamma, nonna e fratello – a Torino, per poi concedersi una serie di viaggi in giro per il mondo. I due però tornano spesso nel capoluogo piemontese, e hanno anche una terza “sorella a metà”: una ragazza russa che Luciana Littizzetto ha avuto ospite per molti anni in affido parziale nei mesi estivi.

“Sono una madre buffa che aspira all’autorevolezza, ma per tante donne è così: dovremmo sdoppiarci – ha raccontato Luciana Littizzetto in un’intervista toccante ma anche molto ironica, com’è nel suo stile -. Dico sempre che con i figli, ti prendi una vagonata d’amore e di mer*a!”. “Quello che non ho sono due figli che mi assomigliano – ha aggiunto – quello che ho è che ci ho guadagnato, perché sono bellissimi”.

“I figli non sono venuti non era destino il desiderio di maternità non era così pressante – ha poi confessato Luciana Littizzetto -. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però all’idea di diventare madre non avevo rinunciato, ho sempre avuto il tarlo dell’affido!”. Ed è una scelta che rifarebbe anche domani.

