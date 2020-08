Giancarlo Bigazzi, la moglie Gianna e quell’eccezione per Mia Martini… Fu il paroliere che regalò al mondo della musica brani di grandissimo successo, collaborando con i più grandi artisti della scena musicale italiana.





Questa sera Una storia bella per te, Bigazzi, trasmessa su Rete 4, renderà omaggio alla carriera professionale del paroliere, ma anche ai tratti caratteristici della sua indole e alla sua vita personale e professionale.

Leggi anche –> Diodato vince il Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore”

Potrebbe interessarti anche –> Mia Martini, il contratto della vergogna: cosa accadde veramente

Leggi anche –> Mia Martini, il rapporto tormentato con Ivano Fossati e la tragica fine

Giancarlo Bigazzi, la moglie Gianna e quell’eccezione per Mia Martini…

“Ti amo”, cantata da Umberto Tozzi, “Montagne verdi”, interpretata da Marcella Bella, e poi ancora “Gloria” e “Si può dare di più”. Sono questi solo alcuni dei brani di grandissimo successo scritti da Bigazzi, paroliere storico nel panorama musicale italiano.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bigazzi fu però anche produttore e talent scout, come nel caso di Aleandro Baldi, il quale ha rivolto in più occasioni parole di stima e di apprezzamento nei suoi riguardi.

Le collaborazione artistiche di Bigazzi furono per la gran parte con artisti di sesso maschile. Questo avvenne nella gran parte delle occasioni. Solo in un caso però vi fu un’eccezione. E questo avvenne con Mia Martini, nei confronti della quale nutriva una grande ammirazione anche sua moglie, Gianna Albini.

In una intervista la Albini raccontò che il suo grande desiderio era quello di incontrare la Martini per conoscerla bene.

E l’incontro avvenne, come anche il sodalizio artistico intriso di grande intesa tra la Martini e Bigazzi.

Sono trascorsi otto anni dalla scomparsa del paroliere e sarà la trasmissione trasmessa in prima serata su Rete 4 in replica Una storia bella per te, Bigazzi, andata già in onda nel 2016 e condotta da Alfonso Signorini e Rosita Celentano, a ripercorrerne le tappe della carriera artistica e a tratteggiare il ritratto della sua persona e della sua vita. Vi saranno tra gli ospiti Umberto Tozzi, Marco Masini e Aleandro Baldi, oltre ad Anna Tatangelo, Francesco Gabbani e Annalisa.