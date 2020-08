Eros Ramazzotti, il drammatico appello del cantante riguarda tutti. Ancora una volta il cantautore è tornato a rivolgersi a tutti coloro che lo seguono con un messaggio di grande importanza in questo periodo così delicato per il nostro Paese.

In questi giorni in cui salgono i casi di contagio da Coronavirus nel nostro Paese, il cantante ha deciso di rivolgersi in particolar modo ai giovani, con un messaggio sui social, perché rimanga alta l’allerta e si continuino a rispettare rigidamente le regole di sicurezza imposte.

Eros Ramazzotti, il drammatico appello del cantante sui social riguarda tutti in un momento così delicato

Attraverso il forte potere comunicativo dei social, Ramazzotti si è rivolto a tutti coloro che lo seguono da tempo, in particolar modo alle fasce d’età più giovani. Proprio tra di loro infatti salgono in queste ore i contagi da Coronavirus sul nostro territorio nazionale. Proprio a loro Ramazzotti si è rivolto, pubblicando un video su Instagram, nel quale ha lanciato un messaggio molto importante di invito alla cautela e al rispetto delle regole.

Eros ha ricordato nel video che purtroppo la battaglia contro il virus non è ancora finita. Sottolineando quindi che “la vita è una sola”, il cantante ha continuato “divertiamoci sì, ma rispettando le regole”. Eros non ha dimenticato poi di sottolineare l’importanza di indossare sempre la mascherina. E ha esortato tutti ad avere la massima prudenza nel vivere questo momento così delicato e particolare. Pur divertendosi, è necessario usare la testa, ha voluto sottolineare il cantante. “Abbiamo fatto sacrifici”, ha concluso così nel suo post Ramazzotti, “Non vanifichiamoli”.