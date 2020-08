Enzo Biagi, chi era la moglie Lucia Ghetti: una vita insieme spezzata dal dolore. La donna morì cinque anni prima del marito.

Enzo Biagi è stato sposato con Lucia Ghetti dal 1943 al 2002, anno della morte della donna. Nata nel 1921 a Lugo di Ravenna la donna conobbe il giornalista quando aveva 20 anni. Due anni dopo, il 18 dicembre del 1943, i due si sposavano. Dalla loro unione sono nate le figlie Anna, Bice e Carla.

Leggi anche –> Enzo Biagi, chi era il famoso giornalista italiano: carriera, vita privata e curiosità

La storia d’amore con Enzo Biagi e il doloroso addio

Lucia Ghetti si è spenta cinque anni prima del marito nel 2002. La donna è morta presso la clinica Capitanio dopo dieci giorni di ricovero. In quella triste occasione la figlia Bice volle ricordare così l’amore dei suoi genitori: “Mio padre e mia madre si conoscevano da 62 anni e da allora non si sono mai lasciati. Si sposarono a Pianaccio, piccolo paese dell’ Appennino Tosco-Emiliano dove è nato mio padre, e dove accompagniamo la mamma per l’ultimo viaggio. L’eredità più grande che ci ha lasciato è di aver saputo tenerci tutti uniti. Mio padre ha sempre riconosciuto che tutto quello che ha fatto lo deve a lei”.