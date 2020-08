Doncaster, cinque donne uccise in sette settimane: ondata di omicidi

A Doncaster si parla di una presunta ondata di omicidi in seguito alla morte di cinque donne, tutte della stessa città. La Polizia è in allarme e sta indagando.

Cinque donne sono morte nelle ultimi sette settimane nella città di Doncaster, nel Sud dello Yorkshire. Quattro delle cinque donne sono Amanda Sedgwick, Michelle Morris, Amy-Leanne Stringfellow e Claire Anderson. L’identità della quinta donna non è ancora stata rivelata. La Polizia sta investigando sulle morti.

La Polizia per il momento non ritiene che le morti siano collegate e non sta cercando un serial killer, nonostante siano trattate come omicidi. Vengono considerate morti isolate e le investigazioni effettuate al momento non sono ritenute essere collegate l’una all’altra. C’è un inusuale numero di omicidi che stanno avvenendo nella città del Sud dello Yorkshire e i cinque incidenti degli ultimi mesi nelle scorse sette settimane fanno innalzare di molto la percentuale degli omicidi rispetto all’anno precedente. Una veglia è stata organizzata dall’associazione Women’s Lives Matter lo scorso mese dopo le prime quattro morti.

Le vittime, chi erano

Il corpo di Amanda Segwick, di 49 anni, è stato trovato in una casa di Askern verso le 11 di sera. Un uomo di 48 anni è stato visto aggirarsi intorno alla scena ed è stato arrestato con il sospetto di omicidio. Adesso, però, è stato rilasciato in attesa delle indagini. Il giorno il ritrovamento della signora Segwick, è stato trovato il corpo di Michelle Morris, di 52 anni, che ha sofferto una botta in testa ad una casa di Stainforth. E’ stata portata in ospedale ma è morta tre giorni dopo. Due uomini, di anni 47 e 33 e una donna di 24 anni sono stati arrestati e rilasciati su cauzione. Amy-Leanne Stringfellow, una madre di 26 anni, è morta dopo essere stata trovata gravemente ferita. Il suo fidanzato personal trainer, Terence Papworth, è stato accusato di omicidio. Claire Anderson, di 35 anni, è stato rinvenuta in una casa di Doncaster senza vita. Non si conosce ancora la causa della morte e un uomo di 38 anni è indagato.

