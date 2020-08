Un uomo annega per salvare dei bambini. L’eroico gesto però finisce con il costargli la vita. Tra i piccoli in difficoltà anche il suo piccolo.

Doveva essere una bella giornata di mare e di sole, ma quella trascorsa sulla spiaggia di Feraxi, a Castiadas, in provincia di Cagliari, è stata l’ultima della sua vita per un uomo di 53 anni. La vittima si chiamava Alessandro Perra e risiedeva a Selargius.

Lui, da vero eroe, si è lanciato in acqua nel tentativo di trarre in salvo due bambini, che dalla riva aveva notato mentre versavo in evidenti, gravi difficoltà. I bimbi stavano per annegare. Perra non ci ha pensato su due volte nel tuffarsi per raggiungerli e portarli in salvo. Purtroppo però è lui che alla fine è morto. Tra l’altro tra i piccoli che stavano rischiando di finire sott’acqua c’era anche suo figlio. Da quanto risulta, il mare era agitato e le onde non proprio placide.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I bambini erano accanto ad un materassino con il quale stavano giocando. La vittima, accompagnata da altri bagnanti, ha provato a raggiungerli dopo averli visti nei guai. Il povero Alessandro era anche riuscito a raggiungere i bimbi, ma poi è stato lui ad accusare delle difficoltà nel restare a galla. Agli altri bagnanti è toccato portare a riva anche lui e ci hanno pensato i Vigili del Fuoco accorsi nel frattempo a cercare di rianimarlo. Ma Alessandro Perra è deceduto pochi istanti dopo e neppure l’arrivo del personale medico a bordo di una eliambulanza è riuscito a ridargli conoscenza.