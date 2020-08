Viviana Parisi sparita col figlio: trovato cadavere sul luogo della scomparsa

Trovato cadavere non distante dal luogo della scomparsa di Viviana Parisi, la mamma sparita da Caronia lunedì insieme al figlio.

Purtroppo potrebbe esserci un drammatico epilogo nel giallo della scomparsa di Viviana Parisi, 43 anni, con il figlio Gioele, di 4 anni, dopo un piccolo incidente sull’autostrada Messina-Palermo. Poco fa, è stato rinvenuto un cadavere nella fitta boscaglia di Caronia, proprio nei pressi del luogo dell’incidente.

Si tratta di un volto non riconoscibile, ma a quanto pare il corpo è quello di una donna. In questo momento è dunque in corso l’identificazione del cadavere da parte della Polizia Scientifica. Secondo gli inquirenti sarebbe il corpo della donna scomparsa.

Le ultime novità sulla scomparsa di Viviana Parisi

Il cadavere rintracciato indossa scarpe bianche e pantaloncini bianchi. Non è ancora possibile chiarire se si tratti proprio della donna scomparsa, che qualora fosse così – contrariamente a quanto si è sospettato – dopo quell’incidente non si sarebbe di fatto mai allontanata dal punto in cui è avvenuto il lieve impatto contro il guardrail.

I familiari, in questi giorni, non hanno mai voluto credere all’ipotesi del rapimento, sottolineando invece come la donna fosse entrata in un forte stato di depressione proprio durante il periodo del lockdown. Hanno più volte parlato peraltro di allontanamento volontario della donna, che aveva paura soprattutto per suo figlio. Era giunte anche delle segnalazioni. Una di queste arrivava da Giardini Naxos, dove la donna sarebbe stata vista vagare in stato confusionale nei giorni scorsi.