Uomo tutto nudo si lancia all’inseguimento di un cinghiale: ecco la verità

L’avvenimento ha suscitato grande ilarità tra i presenti. Un uomo completamente nudo si è lanciato all’inseguimento di un cinghiale. Scopriamo il motivo.

La buffa vicenda è avvenuta lo scorso mercoledì, in data 29 Luglio 2020, ad ovest Berlino, sulle rive del lago conosciuto da tutti come Teufelssee. Un uomo completamente nudo è stato ripetutamente fotografato mentre si è lanciato al disperato inseguimento di un cinghiale. A quanto pare però sembrerebbe che dietro tale azione ci fosse una precisa motivazione: vediamola insieme.

Decine di persone e turisti, che si trovavano nei pressi del lago per godersi un po’ di tranquillità, hanno assistito alla scena a dir poco esilarante e surreale. Molte foto sono state scattate all’uomo durante il suo divertente inseguimento, suscitando ilarità e risate a crepapelle tra tutti i presenti. Gli scatti sono immediatamente diventati virali sul web, e l’avvenimento continua a fare ridere chiunque ne venga a conoscenza.

L’uomo in questione, di cui non conosciamo il nome, era nei pressi del lago, completamente senza vestiti, poiché naturista. Improvvisamente, un cinghiale seguito dai suoi due piccoli, ha agguantato la sua borsa, fuggendo via. Questo è il motivo per il quale l’uomo si è lanciato, tutto nudo, all’inseguimento dell’animale. Secondo quanto dichiarato dal Daily Mail, tra il contenuto della borsa c’era addirittura un computer portatile.

Uomo nudo insegue un cinghiale a Berlino: probabilmente ricapiterà

La cultura naturista si sta diffondendo sempre più negli ultimi tempi, soprattutto in Germania. Non è perciò così insolito imbattersi in qualcuno privo di indumenti. C’è inoltre da specificare che il numero di cinghiali che popolano l’area estesa tra Germania e Spagna si aggira intorno ai 150 milioni. Dato l’elevato numero di naturisti ed i suini, è molto probabile che episodi simili non tarderanno a ripresentarsi.